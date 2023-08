Roberto Mancini pede demissão da seleção da Itália

No cargo desde maio de 2018 e campeão da Eurocopa em 2021, o técnico Roberto Mancini pediu demissão do comando da seleção da Itália, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) neste domingo (13).

"A FIGC tomou conhecimento e recebeu o pedido de demissão de Roberto Mancini na noite de sábado", diz o comunicado da federação, que não detalha os motivos da saída do treinador.

"Devido aos compromissos importantes da seleção, com os jogos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 contra Macedônia do Norte e Ucrânia nos dias 10 e 12 de setembro, a FIGC vai anunciar o nome do novo técnico nos próximos dias", acrescenta a nota.

Desde o anúncio da demissão, a imprensa italiana menciona como possível sucessor o nome de Luciano Spaletti, que levou o Napoli ao título da Serie A na última temporada, antes de deixar o clube.

A saída de Roberto Mancini é uma grande surpresa. Na semana passada, a FIGC tinha anunciado que, além da seleção principal, o treinador supervisionaria as seleções sub-20 e sub-21.

Mancini sucedeu em maio de 2018 Luigi di Bagio, nomeado de forma interina depois de a Itália não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2018 sob o comando de Gian Piero Ventura.