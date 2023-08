Papa denuncia naufrágios de migrantes, uma 'ferida aberta' em nossa humanidade

Os migrantes mortos no Mediterrâneo são uma "ferida aberta" em nossa humanidade, disse o papa Francisco neste domingo (13), após uma semana marcada por vários naufrágios fatais.

Em sua oração semanal do Ângelus, o pontífice de 86 anos ofereceu suas orações pelas 41 pessoas reportadas como desaparecidas na quarta-feira, no naufrágio de uma embarcação que partiu do porto de Sfax, na Tunísia.

O sumo pontífice citou "com dor e vergonha" os números da ONU, que indicam que mais de 2.000 migrantes perderam a vida no Mediterrâneo desde o início do ano.

"É uma ferida aberta em nossa humanidade", disse o papa argentino aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro.

"Ofereço encorajamento aos políticos e diplomatas que estão tentando curá-la com espírito de solidariedade e fraternidade", acrescentou.

Ele também saudou "os esforços de todos os que trabalham para evitar naufrágios e resgatar os migrantes".