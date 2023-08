Kylian Mbappé é reintegrado ao elenco do PSG

O clube decidiu então afastar Mbappé do elenco principal, deixando-o de fora da excursão de pré-temporada por Japão e Coreia do Sul.

"Nós queremos que ele fique, podemos repetir isso duas ou três vezes. Mas não pode sair de graça. Isso não é negociável", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, no dia 5 de julho.

O atacante também não foi relacionado para a estreia da equipe no Campeonato Francês, no empate em 0 a 0 com o Lorient, no sábado.

