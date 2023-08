Irlanda do Norte relembra 25º aniversário do atentado de Omagh

Este atentado aconteceu apenas quatro meses depois da assinatura do Acordo da Sexta-Feira Santa para pôr fim a três décadas de um conflito que deixou mais de 3.000 mortos entre unionistas (pró-britânicos e maioritariamente protestantes) e republicanos (católicos) que reivindicavam a unificação com a República da Irlanda.

Sobreviventes, familiares das vítimas e lideranças políticas se reúnem neste domingo (13) para relembrar o 25º aniversário do ataque de Omagh, o conflito mais letal na Irlanda do Norte, em um momento de crescentes tensões nesta província britânica.

Vinte e cinco anos depois do fim do conflito na Irlanda do Norte, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) fez ressurgir as tensões na região.

As instituições resultantes do processo de paz estão paralisadas há um ano e meio, devido à recusa do principal partido unionista, o DUP, a aceitar as regras comerciais acordadas no âmbito do Brexit.

Em matéria de segurança, as tensões também aumentaram, após a tentativa de assassinato, em fevereiro, do policial John Cladwell em Omagh, reivindicada pelo Novo IRA.