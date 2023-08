Grécia intensifica controles pressionada por movimento 'praias livres'

Pressionadas pelos cidadãos que exigem "livre acesso" às praias, muitas vezes dificultado pela proliferação de espreguiçadeiras e guarda-sóis, as autoridades gregas intensificaram os controles no litoral do país, em meio à temporada de alto verão (inverno no Brasil).

Iniciado em Paros, uma ilha das Cíclades no Mar Egeu, onde o setor imobiliário está em pleno desenvolvimento, esse movimento ganhou força rapidamente e obrigou governo e autoridades locais a multiplicarem a fiscalização das empresas nas praias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A violação da lei sobre a instalação de negócios à beira-mar é recorrente, mas neste verão o problema se agravou e, graças ao movimento dos cidadãos, os controles se intensificaram", disse o prefeito desta estância turística grega, Markos Koveos, à AFP.

De acordo com a lei grega, as empresas ou negócios costeiros devem deixar um espaço livre de pelo menos 50% da superfície da praia para garantir o acesso ao mar. No final de julho, uma foto publicada nas mídias sociais de centenas de cidadãos em uma praia em Paros, segurança uma faixa com os dizeres "Tomar a praia de volta" (em tradução literal), viralizou.

Desde então, fotos e vídeos invadiram as redes sociais, mostrando praias lotadas de espreguiçadeiras, a "preços frequentemente exorbitantes", segundo os usuários.

A hashtag "kinima petetas" (movimento das toalhas), ou "free beaches" (praias livres) virou tendência no X (antigo Twitter).