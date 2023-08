Argentina realiza primárias com peronismo em baixa, oposição dividida e Milei como 3ª força

Os argentinos vão às urnas neste domingo, 13, para as eleições primárias, que devem definir o cenário para as eleições gerais de 22 de outubro. Chamadas de PASO (Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias), essa fase serve para definir quem vai disputar a eleição por cada coalizão. Com um cenário que já mudou várias vezes desde o início do ano, analistas são cautelosos em fazer previsões. Pelo governismo, Sergio Massa chega como o candidato do peronismo e é uma vitória certa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A oposição, na coalizão Juntos pela Mudança, está dividida, com dois candidatados igualmente competitivos após uma série de brigas internas tanto no pleito nacional quanto na disputa em províncias. Enquanto isso, o libertário Javier Milei, do A Liberdade Avança, que surpreendeu crescendo nas pesquisas e consolidando como terceira força, convive com um teto de votos. Nas eleições deste ano, os argentinos votam para presidente e vice-presidente do país, além de 24 senadores em uma renovação de um terço do Senado e 130 deputados nacionais para renovação de metade da Câmara dos Deputados. Quem vencer as disputas internas das prévias deste domingo, 13, vai para a disputa nacional de 22 de outubro. Caso nenhum presidenciável atinja 45% dos votos válidos ou ultrapasse 40% com mais de 10 pontos de diferença do segundo colocado, haverá segundo turno no dia 19 de novembro entre os dois candidatos mais votados. Pesquisas sugerem que há grandes chances de segundo turno.

Quem são os pré-candidatos Há muitas candidaturas e coalizões. Ao todo, 27 duplas de presidente e vice-presidente vão para a disputa dentro de 15 partidos ou alianças. Mas apenas três são mais competitivas: a peronista União pela Pátria (UP), a oposição Juntos pela Mudança (JxC) e a libertária A Liberdade Avança (LLA). Pela UP, há duas listas concorrendo: o atual ministro da Economia, Sergio Massa, cujo vice é o chefe de Gabinete, Agustín Rossi; e Juan Grabois, cuja vice é a socióloga Paula Abal Medina. No entanto, Massa recebeu o apoio oficial do peronismo, incluindo da vice-presidente, Cristina Kirchner, e deve capturar quase todos os votos dos eleitores.

A grande disputa, e a mais imprevisível, estará na oposição, o JxC. Os eleitores terão de decidir entre dois candidatos altamente competitivos: o atual prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, e a ex-ministra de Segurança Patricia Bullrich. Há pesquisas que colocam Larreta a frente para vencer, enquanto outras mostram um cenário mais favorável a Bullrich. Seja quem for o vencedor da coalizão oposicionista, as pesquisas apontam que será o candidato mais provável a ir para um segundo turno, ou contra Massa ou contra Milei. Por fim, o libertário Javier Milei e sua vice Victoria Villarruel, conhecida por defender uma revisão histórica da ditadura argentina, serão os únicos candidatos da sua coalizão e são uma certeza para outubro.

"Acredito que esta eleição tem dois componentes predominantes, que não são os únicos: o voto econômico, ou voto de bolso, que não vai ser um voto pensando em quem vai ser o presidente que vai resolver os problemas macroeconômicos da Argentina, mas sim quem vai resolver o meu problema econômico e o da minha família", afirma ao Estadão Ana Paola Zuban, cientista política e diretora da consultoria de pesquisas eleitorais Zuban Córdoba. "O outro componente vai ser o voto castigo, mais voltado ao governo." Massa e a economia O clima para as eleições não poderia ser pior para o governo. Com uma popularidade de menos de 30%, o atual presidente Alberto Fernández desistiu de tentar a reeleição - embora ainda possa, se quiser. Sua vice Cristina Kirchner, que já havia dito em 2022 que não seria candidata em meio a casos de corrupção na Justiça, era considerada como a opção mais competitiva do UP até o último segundo.