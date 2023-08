Werder Bremen cai para time da terceira divisão na Copa da Alemanha

O Werder Bremen, que terminou o Campeonato Alemão da temporada passada na 13ª posição, foi eliminado da Copa da Alemanha neste sábado (12), com uma derrota por 3 a 2 para o Viktoria Colônia, da terceira divisão.

O time do técnico Ole Werner, que perdeu um jogador por expulsão aos 11 minutos de jogo, ficou à frente no placar duas vezes (1-0 e 2-1), mas acabou sofrendo a virada nos acréscimos do segundo tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Werder Bremen estreia na Bundesliga na próxima sexta-feira (18), contra o atual campeão, o Bayern de Munique.

tba/tmn/pm/dr/cb