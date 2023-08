Vítimas de inundações em Mianmar encontram refúgio em mosteiros

O serviço meteorológico de Mianmar disse que o nível do rio Bago havia subido no sábado, mas espera que comece a abaixar nos próximos dias.

Tin Win, de 52 anos, disse que, embora as condições no abrigo sejam precárias e recebe apenas duas refeições por dia, estava agradecida por estar seca e segura.

As inundações começaram no final de julho e afetaram nove estados e regiões do norte e sul do país.

"Providenciamos os alimentos necessários, incluindo macarrão instantâneo e água potável", afirmou o diretor do Ministério do Bem-Estar Social, Socorro e Reassentamento, Lay Shwe Zin Oo.

"As pessoas se alojam em monastérios, escolas e outros locais elevados", acrescentou.