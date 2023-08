Vice-presidente de Taiwan vai aos EUA antes de visita ao Paraguai

O vice-presidente de Taiwan, William Lai, viaja neste sábado (12) para os Estados Unidos antes de assistir à posse no Paraguai, um deslocamento que irritou as autoridades chinesas.

A China considera esta ilha, que tem governo próprio, parte de seu território e diz que um dia ela voltará a ficar sob seu controle - à força, se necessário.

Oficialmente, Lai, candidato à eleição presidencial de Taiwan no próximo ano, fará apenas uma parada nos Estados Unidos em sua viagem para assistir à posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña.

Antes de embarcar em seu voo na tarde de sábado, ele disse à imprensa que planeja "se encontrar com líderes de vários países do mundo e também com delegações de países afins" durante sua viagem ao Paraguai. Este é o único país da América do Sul que reconhece Taiwan em termos diplomáticos.

"Informarei a comunidade internacional dos nossos inúmeros esforços para manter a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico", disse Lai.

"Animado para me reunir com nossos amigos americanos na escala", escreveu ele, mais cedo, na rede social X, novo nome do Twitter.