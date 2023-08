Peru fecha acordo com EUA para retomar pacto de segurança aérea contra narcotráfico

O Peru informou, nesta sábado (12), que fechou acordo com os Estados Unidos para retomar um pacto de segurança aérea. Segundo o ministério de Defesa peruano, o entendimento ajudará no bloqueio de aeronaves suspeitas de atividades de narcotráfico, em meio a dificuldades do país latino-americano no combate a gangues.

Pelo tratado, Washington deve fornecer a Lima financiamento, inteligência, manutenção e treinamento, além de apoio logístico, técnico e administrativo. "Isso permitirá que o Peru receba novamente a cooperação dos Estados Unidos em termos de radares, aeronaves, orçamento, equipamentos e treinamento para atividades de interdição contra as referidas aeronaves", disse o ministério.