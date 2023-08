Peru anuncia que EUA retomará assistência para interceptar 'narco-aviões'

O Peru anunciou, neste sábado (12), que vai retomar a cooperação com os Estados Unidos para interceptar aviões no âmbito do combate ao narcotráfico, depois que Washington suspendeu um veto imposto em 2021 devido à derrubada acidental de uma aeronave com missionários americanos.

"Ontem (sexta-feira), o ministro da Defesa confirmou que se chegou a um bom acordo com os Estados Unidos na questão da interdição aérea, (...) Esse apoio vai ser retomado, foi suspenso este veto e vai permitir que o Peru possa fazer exercício e uso da interdição aérea não letal", disse o primeiro-ministro, presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola, citado pela agência estatal Andina.

A medida marcará "um antes e um depois na luta contra o narcotráfico", acrescentou o homem forte do governo peruano e braço-direito da presidente Dina Boluarte.

A Força Aérea do Peru vai voltar a receber assistência americana não apenas de recursos, mas também de radares, aeronaves, equipamento e capacitação para atividades de interdição, segundo as autoridades peruanas.

O acordo para interceptar 'narco-aviões' foi alcançado esta semana durante visita a Washington do ministro peruano da Defesa, Jorge Chávez, que se reuniu com os Vice-secretários Adjuntos para o Hemisfério Ocidental dos Departamentos de Estado e de Defesa, Mark Wells e Daniel Erikson, e o assessor da Casa Branca em Segurança e Defesa, Juan Gonzalez.

A medida significa na retomada de uma estratégia bilateral de luta contra o narcotráfico, que o Peru aplicava conjuntamente com os Estados Unidos na década de 1990 e que foi suspensa em 2001. Naquele ano, um avião-caça peruano derrubou por engano um pequeno avião com missionários americanos. Duas pessoas morreram, o que levou à suspensão do acordo.