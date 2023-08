Partido Comunista da Venezuela denuncia 'assalto' a sua organização após intervenção

O Partido Comunista da Venezuela (PCV), opositor ao presidente Nicolás Maduro, denunciou neste sábado (12) um "assalto" à sua organização, ao rejeitar a medida judicial que nomeia uma nova direção, uma resolução que "revela a natureza autoritária e antidemocrática" do governo.

A sentença do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) é parecida com outros vereditos emitidos por essa corte em 2020, quando também ordenou a intervenção de vários dos principais partidos de oposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nova diretoria do Partido será presidida por Henry Parra, um líder que, em julho passado, apresentou um recurso contra a diretoria comunista, alegando que excluía as bases da organização, de acordo com a decisão.

O PCV considera que a Justiça cometeu um "erro indesculpável de direito" e afirma que aqueles que promoveram o recurso não fazem parte de sua organização.

O Partido Comunista da Venezuela foi aliado do falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), mas rompeu com Maduro, quando o atual presidente começou a flexibilizar os controles rígidos para tentar reativar a economia abalada da Venezuela.

A organização política também questiona a perda de poder aquisitivo, devido à inflação e à depreciação da moeda local, quando o salário mínimo equivale a menos de 5 dólares, complementado por diversos bônus estatais.