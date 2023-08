Olympique de Marselha estreia no Francês com vitória de virada sobre o Reims

O Olympique de Marselha estreou no Campeonato Francês neste sábado (12) com uma vitória sobre o Reims por 2 a 1, de virada, no estádio Vélodrome.

Os visitantes saíram na frente aos 10 minutos com um gol do japonês Junya Ito, mas o Olympique chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com o marroquino Azzedine Ounahi (23'), e à virada na reta final da partida com o português Vitinha (73').

O jogo ainda teve um gol anulado para cada lado, de Ito para o Reims e de Vitinha para o time de Marselha.

Com a vitória, o Olympique, um dos candidatos ao título da Ligue 1, começa a temporada com o pé direito.

Além disso, o resultado dá ânimo à equipe para o confronto da terceira rodada preliminar da Liga dos Campeões, após a derrota no jogo ida por 1 a 0 para o Panathinaikos, na Grécia.

Na próxima terça-feira (15), o Olympique recebe o time grego precisando de uma vitória por dois gols de diferença para passar de fase. Uma eliminação seria catastrófica para os franceses, tanto esportiva como financeiramente.