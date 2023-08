Naufrágio na costa da Tunísia tem dois migrantes mortos e cinco desaparecidos

Dois migrantes tunisianos morreram, incluindo um bebê, e cinco estão desaparecidos após um naufrágio na noite de sexta-feira frente à costa de Gabès, no sudeste da Tunísia, anunciou a Guarda Nacional.

O naufrágio "ocorreu às 2h (22h em Brasília) a 120 metros da praia, em um barco no qual viajavam 20 tunisianos", informou a Guarda Nacional em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dois corpos foram recuperados, o de um homem de 20 anos e o de um bebê, acrescentou a mesma fonte.

Treze pessoas foram resgatadas, e as buscas continuam para encontrar cinco desaparecidas, acrescentou a Guarda Nacional.

Segundo a ONU, desde janeiro mais de 1.800 pessoas morreram em naufrágios no Mediterrâneo central, a rota migratória mais perigosa do mundo. Esse número é o dobro do ano passado.