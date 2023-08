Maioria dos refugiados de 2015 tem hoje trabalho na Alemanha

Crise migratória, deflagrada principalmente pela guerra na Síria, trouxe centenas de milhares ao país. Estudo mostra que 54% deles exercem hoje uma profissão, e um em cada três se qualificou.A maioria dos refugiadosque chegaram à Alemanha em 2015 estava integrada ao mercado de trabalho em 2021, aponta estudo do Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nesta quinta-feira (27/07): 54 de cada 100 tinham renda decorrente de uma ocupação e pagavam impostos no país, 10% a mais do que em 2020, ano da pandemia de covid. Há, porém, diferenças significativas entre os gêneros: enquanto entre os homens a taxa de ocupação era de 67%, entre as mulheres o número cai para 23%. O IAB sugere a ampliação da oferta de creches e modelos de trabalho flexíveis para corrigir esse desequilíbrio, e pondera que a integração de refugiados ao mercado de trabalho é mais difícil e trabalhosa em comparação com os demais estrangeiros que migram para a Alemanha por vias convencionais – os primeiros migram por necessidade urgente e extrema, argumenta o instituto, tomando decisões de curto prazo, sem tempo para preparar previamente a chegada em um novo país. Enquanto no primeiro ano refugiados tinham taxa de ocupação de 7%, esse número chega a 62% em sete anos – as baixas taxas de ocupação iniciais, segundo o instituto, se devem ao fato de que muitos têm que aguardar a análise do pedido de asilo para poder trabalhar ou são impedidos legalmente de fazê-lo. À medida que os anos vão passando, contudo, a tendência é de melhora. 70% em profissões qualificadas, mas 41% estão subaproveitados Dentre os refugiados que trabalhavam, 65% o faziam em regime integral, e 70% exerciam uma profissão qualificada – aquelas que requerem uma formação técnica ou acadêmica específica –, mas 41% ainda não estavam no mesmo patamar de carreira pré-migração – desempenhando, portanto, tarefas de menor complexidade. Um em cada três refugiados também frequentou uma escola ou instituição de ensino superior, concluiu uma formação técnico-profissional ou passou por um curso de aperfeiçoamento na Alemanha. Entre os trabalhadores em tempo integral, a renda média bruta, que inclui os impostos, saltou de 1.660 euros nos primeiros dois anos após a chegada à Alemanha para 2.037 euros no sexto ano. A remuneração por hora, porém, está abaixo da média paga aos demais trabalhadores da Alemanha – algo que o IAB atribui à pouca idade da maioria dos refugiados, que têm entre 25 e 30 anos, enquanto a média de idade dos demais trabalhadores no país é de 50 anos. 45% dos refugiados recebem algum auxílio do governo, mas mais de um quarto dessas pessoas trabalha mesmo assim – é o caso, informa o IAB, de pessoas que têm famílias para sustentar e não dão conta, sozinhas, do fardo financeiro. Descontados os ucranianos, cuja acolhida na Alemanha ocorre sob condições facilitadas, 2,2 milhões de refugiados viviam no país segundo dados de 2022. O estudobaseia-se em um questionário aplicado junto a refugiados em parceria com o Ministério Federal para Migração e Refugiados e o Painel Socioeconômico do Instituto Alemão para Pesquisa Econômica (DIW). ra (ots)