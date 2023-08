Maduro e Partido Comunista da Venezuela passam de aliados naturais a inimigos

De aliados naturais a inimigos declarados: o Partido Comunista da Venezuela (PCV) denunciou, neste sábado (12), um "ataque" à sua organização após a decisão da justiça de nomear uma nova junta diretora, formada por apoiadores do presidente Nicolás Maduro. O PCV apoiou o governo do falecido presidente socialista Hugo Chávez (1999-2013) desde o começo, mas rompeu quando Maduro, também de esquerda, começou a flexibilizar o controle ferrenho do antecessor para dinamizar a economia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A intervenção, anunciada na noite de sexta-feira pela Corte Suprema, de viés governista, é "um mandato de intervenção, de ataque, de usurpação do Partido Comunista da Venezuela (PCV)", disse à imprensa o secretário-geral da formação, Oscar Figuera. A sentença, similar a outras proferidas em 2020 contra alguns partidos opositores, ordena a nomeação de uma "junta diretora ad hoc" para organizar os "processos democráticos internos que garantam os direitos à participação política dos associados" ao PCV. A nova junta do PCV será presidida por Henry Parra, um dirigente que, em julho passado, apresentou um recurso contra a diretoria comunista, alegando que excluía as bases da organização, segundo a sentença. Figuera assegura que sequer está inscrito como militante do PCV, que mais cedo, em um comunicado, tachou a medida de "fraude processual".

"Cria um grave precedente na história política e jurídica do país, mas deixa em descoberto o caráter autoritário, antidemocrático e reacionário do governo", ressaltou o texto.

Figuera tacha Maduro de "neoliberal" por ter liberado os preços e permitido o uso do dólar como moeda de fato, depois de anos em que foi considerado um crime. Maduro, por sua vez, tem se referido a uma "esquerda covarde, derrotada, fracassada" e investido contra dirigentes "ultrapassados" e "desleais", entre os quais incluem-se ex-ministros e ex-colaboradores, que romperam sobretudo por esta estratégia econômica. "Tentam calar as vozes que enfrentam a política neoliberal", insistiu Figuera. "Tentam criar uma falsa polarização para impedir que surja uma opção verdadeira do campo popular, do campo dos trabalhadores".

As diferenças também têm a ver com a "cúpula" que chefia o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), fundado por Chávez em 2008 com o objetivo de reunir em uma única organização política todos os grupos que apoiavam seu governo. O PCV se manteve autônomo, ainda que apoiando o chavismo. "Há uma diferença ideológica importante", explicou à AFP o cientista político Nicmer Evans. "Um partido socialista como o PSUV pode ter uma visão não privilegiada sobre a classe trabalhadora, como tem o Partido Comunista, que a coloca em primeiro lugar".