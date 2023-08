Inglaterra vence Colômbia de virada (2-1) e vai à semifinal da Copa feminina

A Inglaterra se classificou para a semifinal da Copa do Mundo feminina neste sábado (12), ao derrotar a Colômbia por 2 a 1, de virada, em Sydney.

As colombianas abriram o placar aos 44 minutos com Leicy Santos, mas Lauren Hemp (45'+7) e Alessia Russo (63') deram a classificação para as 'Leoas'.

