Zagueiro Castello Lukeba deixa o Lyon para jogar no RB Leipzig

O Lyon anunciou nesta sexta-feira (11) a transferência do seu zagueiro-central Castello Lukeba para o alemão RB Leipzig por 34 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões na cotação atual), com variáveis incluídas.

O jogador de 20 anos, que também atua na seleção da França sub-21, chegou ao Lyon em 2011 com apenas 8 anos de idade.

Em julho de 2021, ele assinou seu primeiro contrato profissional com a duração de três anos, antes de estrear profissionalmente em agosto do mesmo ano.

O clube francês ficará ainda com 20% do valor de uma eventual venda futura do jogador.

fjt/ag/bvo/iga/dr/aam