Virgin Galactic leva seus primeiros turistas ao espaço

A Virgin Galactic realizou um voo levando a sua primeira tripulação de turistas ao espaço na quinta-feira, 10. A bordo, estavam um ex-atleta olímpico britânico que comprou sua passagem há 18 anos e uma dupla mãe e filha do Caribe. "Essa foi de longe a coisa mais incrível que já fiz na minha vida", disse Jon Goodwin, que competiu em canoagem nas Olimpíadas de 1972. Goodwin, 80, foi um dos primeiros a comprar uma passagem da Virgin Galactic em 2005 e temia, depois de mais tarde ser diagnosticado com mal de Parkinson, que não teria sorte. Desde então, ele escalou o Monte Kilimanjaro e desceu de bicicleta, e disse que espera que seu voo espacial mostre a outras pessoas com Parkinson e outras doenças que "isso não o impede de fazer as coisas". Os preços dos ingressos eram de US$ 200 mil quando Goodwin se inscreveu. O custo agora é de US$ 450 mil. Além de Goodwin, também estavam no voo Keisha Schahaff, 46, de Antígua e Barbuda, e sua filha, Anastatia Mayers, 18, que estuda na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Keisha ganhou duas passagens por meio de um sorteio filantrópico de arrecadação de fundos para a organização sem fins lucrativos Space for Humanity. "Um sonho de infância se tornou realidade", disse Schahaff, que levou areia rosa de Antígua com ela. "Não tenho palavras. O único pensamento que tive o tempo todo foi 'uau!'", acrescentou Anastatia. Segundo a Virgin Galactic, elas são a primeira dupla de mãe e filha a voar juntas para o espaço.

Com a treinadora de astronautas da empresa e uma de dois pilotos, foi a primeira vez que as mulheres superaram os homens em um voo espacial, quatro para dois. Este primeiro voo particular para clientes estava atrasado havia anos; seu sucesso significa que a Virgin Galactic, de Richard Branson, agora pode começar a oferecer viagens mensais, juntando-se à Blue Origin, de Jeff Bezos, e à SpaceX, de Elon Musk, no setor de turismo espacial. A aeronave deslizou de volta para uma pista de pouso no Spaceport America, no deserto do Novo México, após um breve voo que deu aos passageiros alguns minutos de ausência de peso.

Aplausos irromperam de famílias e amigos assistindo abaixo quando o motor disparou depois que a nave foi lançada da aeronave que a carregava no ar. A parte do voo do foguete durou cerca de 15 minutos e atingiu 88 quilômetros de altura. Foi a sétima viagem da Virgin Galactic ao espaço desde 2018, mas a primeira com passagens. Branson, fundador da empresa, embarcou para a primeira viagem com tripulação completa em 2021. Militares italianos e pesquisadores do governo do país decolaram em junho no primeiro voo comercial. Cerca de 800 pessoas estão atualmente na lista de espera da Virgin Galactic, de acordo com a empresa. Em contraste com o foguete lançado por avião da Virgin Galactic, as cápsulas usadas pela SpaceX e pela Blue Origin são totalmente automatizadas e descem de volta de paraquedas.

Como a Virgin Galactic, a Blue Origin tem como alvo as bordas do espaço e lançou 31 pessoas até agora, mas os voos estão suspensos após a queda de um foguete no outono passado. A cápsula, carregando experimentos, mas sem passageiros, pousou intacta. A SpaceX é a única empresa privada que transporta clientes até a órbita, cobrando um preço muito mais alto também: dezenas de milhões de dólares por assento. A empresa já fez voos com três tripulações privadas. A NASA é seu maior cliente, contando com a SpaceX para transportar seus astronautas até a Estação Espacial Internacional. As pessoas têm feito viagens de aventura por décadas, os riscos ressaltados pela recente implosão do submersível Titan, que matou cinco passageiros em seu caminho para ver os destroços do Titanic. A Virgin Galactic sofreu sua própria baixa em 2014, quando sua aeronave se partiu durante um voo de teste, matando um piloto. No entanto, os turistas espaciais ainda fazem fila, desde que o primeiro voou para a órbita em 2001 com os russos.