Valencia vence Sevilla (2-1) fora de casa na abertura do Espanhol

A Liga Espanhola 2023-2024 começou nesta sexta-feira (11) com a disputa de dois jogos, em que Rayo Vallecano e Valencia venceram como visitantes na Andaluzia o Almería (2-0) e o Sevilla (2-1), respectivamente.

No último duelo do dia no Sánchez Pizjuán, o Sevilla, campeão da Liga Europa, foi surpreendido diante de seus torcedores pelo Valencia, que se mostrou decidido a não sofrer tanto nesta temporada como na anterior, quando chegou a correr um sério risco de rebaixamento.

Javi Guerra, aos 88 minutos, marcou o gol da vitória para o Valencia, após um passe de Hugo Duro.

Antes disso, seu compatriota Mouctar Diakhaby havia colocado o Valencia na frente aos 60 e aos 69 minutos o marroquino Youssef En Nesyri havia empatado o jogo.

O Sevilla ficou com dez jogadores aos 80 minutos, devido à expulsão do francês Loic Badé.

No primeiro jogo da temporada, o Rayo Vallecano venceu o Almería por 2 a 0.