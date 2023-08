Seleção do México confirma Jaime Lozano como técnico até a Copa de 2026

Após ter sido interino durante alguns meses, o mexicano Jaime Lozano foi confirmado como técnico da seleção mexicana de futebol visando o Mundial de 2026, que o país sediará ao lado dos Estados Unidos e Canadá (e para o qual já está automaticamente classificado). "Escolhemos Jaime Lozano para liderar o projeto da seleção principal rumo à Copa do Mundo de 2026, informou Ivar Sisniega, presidente executivo da Federação Mexicana de Futebol (FMF), em mensagem transmitida nas plataformas digitais da entidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No dia 19 de junho, Lozano, de 44 anos, foi nomeado técnico interino da seleção mexicana após a demissão do argentino Diego Cocca, poucos dias antes do início da Copa Ouro da Concacaf-2023. Lozano dirigiu 'El Tri' e o levou à conquista daquela Copa Ouro na final disputada contra o Panamá, e com o título foi indicado para continuar como técnico da seleção em definitivo. Ivar Sisniega defendeu a continuidade de Jaime Lozano porque a seleção mexicana precisava de "um treinador próximo e acessível aos jogadores, que tenha uma boa comunicação e saiba motivá-los e apoiá-los nos momentos difíceis, sem descuidar da disciplina e da ordem".

Jaime Lozano, 46º técnico da história da seleção mexicana desde 1923, iniciou sua carreira como treinador na liga local, na qual dirigiu dois clubes: o 'Gallos Blancos' do Querétaro (2017) e o 'Rayos' do Necaxa (2022). Em 2018 foi nomeado técnico da seleção mexicana sub-23 com a qual conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos de Lima-2019 e depois conquistou o torneio pré-olímpico da Concacaf em 2020.

Nas Olimpíadas de Tóquio 2020 - realizadas em 2021 - liderou 'El Tri' Olímpico à conquistar da medalha de bronze. "Queríamos dar confiança a um técnico mexicano", acrescentou Sisniega em sua mensagem. "É o momento de reconhecer que há técnicos que se prepararam e que merecem a oportunidade de liderar a nossa seleção". Com sua nomeação, o mexicano voltou a ser o treinador principal da seleção asteca após as passagens do colombiano Juan Carlos Osorio (2015-18) e dos argentinos Gerardo Martino (2019-22) e Diego Cocca (2023).