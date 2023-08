Procurador especial é nomeado para investigar filho de Biden

A nomeação ocorre em um momento em que Joe Biden é candidato à reeleição nas eleições de 2024, nas quais poderá ter como rival o ex-presidente republicano Donald Trump, alvo de várias acusações criminais, uma delas sob responsabilidade de outro procurador especial designado pelo Departamento de Justiça, Jack Smith.

Para Garland, a promoção de Weiss "reforça" a independência de sua investigação.

Hunter havia chegado a um acordo de culpa com Weiss pelas acusações de posse de arma e evasão fiscal, mas no mês passado a juíza não aceitou os termos do acordo, que acabou desfeito. Com isso, o filho do presidente se declarou inocente.