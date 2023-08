RÚSSIA UCRÂNIA: Rússia avança no nordeste e bombardeia oeste da Ucrânia com mísseis hipersônicos

KAHULUI, EUA:

'Intenso como o inferno', sobreviventes de incêndio no Havaí narram tragédia

Ekolu Brayden Hoapili e sua namorada escaparam dos incêndios no Havaí, mas não conseguiram apagar da memória as cenas de destruição refletidas no retrovisor de seu carro, nem mesmo a tristeza de ver sua cidade em chamas.

Por Paula RAMÓN

=== RÚSSIA ESPAÇO LUA ===

MOSCOU:

Rússia lança primeira missão à Lua em quase 50 anos

A Rússia lançou nesta sexta-feira (11) sua primeira missão à Lua em quase 50 anos com o objetivo de dar um novo impulso ao seu programa espacial, que acumulou dificuldades nos últimos anos e está isolado pelo conflito na Ucrânia.

=== RÚSSIA UCRÂNIA ===

KIEV:

Rússia avança no nordeste e bombardeia oeste da Ucrânia com mísseis hipersônicos

O Exército russo afirmou, nesta sexta-feira (11), que "melhorou" suas posições no nordeste da Ucrânia, onde sua ofensiva na véspera forçou a retirada de civis, e bombardeou o oeste do país com quatro mísseis hipersônicos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Inflação sobe no Brasil e acumula 3,99% em 12 meses

A inflação em 12 meses no Brasil teve um leve aumento em julho e alcançou 3,99%, interrompendo um ciclo de doze meses consecutivos de queda, segundo informou nesta sexta-feira(11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Também na Editoria de Economia

PARIS:

'Abdelinho', a história surreal de um marroquino que sonha com o Brasil

"Abdelinho" é um jovem marroquino preso entre uma mãe tirana e um trabalho burocrático. Ele sonha com um Brasil sensual e imaginário, vislumbrado através da única janela oferecida pelo gigante sul-americano: suas novelas.

Por Jordi ZAMORA

BOGOTÁ:

Colômbia, um paraíso para a controversa 'barriga de aluguel'

A colombiana Laura Zúñiga pariu duas crianças que atualmente crescem no exterior com outros pais, que pagaram para "alugar" seu útero - uma prática cada vez mais frequente na Colômbia e que os congressistas tentam regulamentar.

BUENOS AIRES:

Argentinos votam nas primárias para eleição presidencial

Os argentinos definem seus candidatos à presidência em eleições primárias, neste domingo (13), uma antessala do pleito em outubro, no qual o oficialismo peronista, a oposição de direita e um libertário antissistema se enfrentarão.

BUENOS AIRES:

Os potenciais presidenciáveis da eleição argentina

O carismático ministro da Economia de uma Argentina em crise disputa a candidatura presidencial com um líder de movimentos sociais próximo ao papa Francisco. O conciliador prefeito de Buenos Aires quer se impor a uma ex-ministra da Segurança linha-dura. E, novidade nessas primárias, um libertário antissistema com discurso de extrema direita promete acabar com "a casta política".

-- ÁSIA

PEQUIM:

Inundações no norte da China deixam ao menos 78 mortos

As chuvas recordes que afetaram o norte da China deixaram pelo menos 78 mortos, segundo um balanço divulgado nesta sexta-feira(11)pelas autoridades, que alertaram para novas inundações com a aproximação de outra tempestade

-- ÁFRICA

ABUJA:

Cresce preocupação com presidente derrubado após golpe no Níger

As condições de detenção do presidente do Níger, derrubado por um golpe de Estado militar, geraram crescentes preocupações internacionais, um dia depois de os países da África Ocidental ordenarem a mobilização de sua "força de reserva" para restabelecer a ordem constitucional no país.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

AIE eleva previsão de demanda mundial de petróleo bruto em 2023

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou, nesta sexta-feira (11), a previsão da demanda mundial de petróleo bruto em 2023, que caminha para atingir um máximo histórico de 102,2 milhões de barris diários.

Por Nathalie ALONSO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Casos de covid aumentaram 80% em todo o mundo, mas mortalidade caiu

Os casos de covid-19 detectados em todo o mundo aumentaram 80% no último mês, embora a mortalidade tenha reduzido 57%, segundo dados da Organização Mundial da Saúde publicados nesta sexta-feira (11).

Por Isabelle CORTES

LOS ANGELES:

Fascínio por jogos de videogame em Hollywood ganha um novo capítulo com 'Gran Turismo'

Após o enorme sucesso de "Super Mario Bros. O Filme" (2023), "Uncharted: Fora do Mapa" (2022) e "The Last Of Us" (2023), as adaptações de jogos de videogame para o cinema e televisão estão na ordem do dia em Hollywood.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

