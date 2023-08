Os 50 anos do Hip Hop, de costa a costa ao sulista trap

Há cinquenta anos, completados nesta sexta-feira (11), uma festa em um salão comunitário em um prédio no Bronx marcou a explosão do Hip Hop. Aquela música evoluiu rapidamente e de forma anárquica, desafiando em muitos aspectos a categorização, mas dela surgiram alguns padrões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira a seguir algumas das fases de maior destaque do Hip Hop. O que agora é conhecido como a velha escola do gênero são as músicas comerciais gravadas entre 1979 e 1983, as mais antigas. "Rapper's Delight", do The Sugarhill Gang, tornou-se a primeira música de Hip Hop de sucesso após seu lançamento em 16 de setembro de 1979. Ela está preservada no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso.

"The Message", do Grandmaster Flash and the Furious Five, lançada em 1982, trouxe um elemento de consciência social ao gênero, oferecendo um retrato cru da vida urbana e das tensões da pobreza. Outros artistas importantes da época foram Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, Melle Mel and Grandmaster Caz ou o Wu-Tang Clan.

Nova York e a costa leste foram fundamentais no desenvolvimento do Hip Hop nas décadas de 1980 e início dos anos 1990, a chamada "era de ouro". Run-DMC, Beastie Boys e Public Enemy estavam entre os grupos mais influentes da época, com letras contra o racismo ou sobre o poder dos negros. Outros, como De La Soul e A Tribe Called Quest, foram pioneiros do "Hip Hop alternativo", com a incorporação de elementos de jazz e R&B.

Salt-N-Pepa, Foxy Brown, Queen Latifah e Lauryn Hill surgiram como figuras femininas, especialmente Hill, que popularizou o rap melódico. The Notorious B.I.G. - ou "Biggie" -, com o apoio da "Bad Boy Records" de Puff Daddy, tornou-se o rei da costa leste após o lançamento de seu histórico primeiro álbum, "Ready to Die", em 1994, até seu assassinato chocante em 1997.