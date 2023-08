Moradores retornam a casas em ruínas após incêndio no Havaí

Moradores que fugiram do incêndio florestal que arrasou uma localidade do arquipélago americano do Havaí e deixou 67 mortos começaram a retornar a seus lares nesta sexta-feira (11).

Atordoados, os moradores buscavam nos que restou de suas casas algum pertence que tivesse sobrevivido à fúria das chamas em Lahaina, cidade da costa oeste de Maui bastante popular entre os turistas, que tinha 12 mil habitantes. O número de mortos subiu nesta tarde para 67, segundo o balanço oficial.

Alguns moradores tiveram sorte. "Não conseguia acreditar", disse Keith Todd à AFP, depois de encontrar sua casa intacta. "Estou muito agradecido, mas, ao mesmo tempo, é tão devastador..."

Bombeiros seguiam lutando hoje contra os focos e controlando incêndios ainda ativos na localidade. Equipes de busca tinham a ajuda de cães farejadores para localizar as vítimas do que o governador Josh Green disse ser, "provavelmente, o maior desastre natural da história do estado do Havaí".

"O que vimos hoje foi catastrófico", disse Green após percorrer a histórica Lahaina, que foi capital do reino do Havaí no começo do século XIX.

As chamas devastaram mais de 800 hectares em duas ilhas do arquipélago americano e forçaram a evacuação de milhares de pessoas, algumas das quais se jogaram na água para se protegerem do fogo.