Menino morre em bombardeio russo no oeste da Ucrânia

Um menino de oito anos morreu, nesta sexta-feira (11), em um ataque russo com mísseis na região de Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia, uma área do país onde os ataques são pouco frequentes por estar a centenas de quilômetros das linhas de frente.

"Em 11 de agosto, por volta das 11h (5h em Brasília), o Exército russo disparou seus mísseis na direção de uma infraestrutura na região de Ivano-Frankivsk (...) Um menino de oito anos morreu no bombardeio", relatou o gabinete do procurador-geral no Telegram.

