Juíza adverte Trump para que evite declarações 'incendiárias'

O procurador especial Jack Smith solicitou que o julgamento comece em 2 de janeiro do próximo ano, quase três anos após os apoiadores de Trump terem invadido o Congresso em uma tentativa de impedir a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden.

"Também levo a sério minha obrigação de evitar o que a Suprema Corte dos Estados Unidos chamou de atmosfera de carnaval de publicidade desenfreada e julgamento midiático", disse Chutkan.

Os promotores haviam pedido uma ordem para enquadrar o que Trump pode revelar publicamente sobre as testemunhas e as evidências do caso. Citaram uma mensagem divulgada pelo ex-presidente em sua plataforma Truth Social: "Se você me perseguir, eu te perseguirei!"

Chutkan advertiu que intervirá mesmo no caso de "declarações possivelmente ambíguas".