Juiz revoga fiança do fundador da FTX e ordena seu retorno à prisão

Um juiz federal dos Estados Unidos determinou, nesta sexta-feira (11), que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, retorne à prisão após os promotores o acusarem de ter violado as condições de sua fiança e de manipular testemunhas a menos de dois meses de seu julgamento.

Bankman-Fried, de 31 anos, se declarou inocente das acusações de fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e transgressões financeiras, relacionadas ao colapso de sua empresa de criptomoedas.

O juiz do Distrito, Lewis Kaplan, ordenou o retorno de Bankman-Fried à custódia federal, citando como "causa provável (...) que o acusado tenha cometido o crime federal de tentativa de manipulação de testemunhas", afirmou a decisão.

Os promotores argumentaram que as atividades de Bankman-Fried como fonte do jornal The New York Times equivaliam a intimidação de testemunhas, citando um artigo com escritos privados de Caroline Ellison, que trabalhou anteriormente na Alameda Research.

Ellison, que teve um relacionamento com Bankman-Fried, está colaborando como testemunha no caso.

O julgamento de Bankman-Fried está marcado para começar no início de outubro.