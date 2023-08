Inundações no norte da China deixam ao menos 78 mortos

As chuvas recordes que afetaram o norte da China deixaram pelo menos 78 mortos, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (11) pelas autoridades, que alertaram para novas inundações com a aproximação de outra tempestade.

Desde 31 de julho, o balanço de vítimas das inundações não para de aumentar. Nesta sexta-feira, foi contabilizado um total de 29 mortes na província de Hebei, divisa com Pequim, de acordo com autoridades citadas pela televisão estatal CCTV. "Ainda há 16 desaparecidos", acrescentaram.

Além disso, ao menos 33 pessoas morreram em Pequim desde o final de julho, declararam as autoridades esta semana. Quatorze pessoas morreram na província de Jilin, no nordeste do país, após chuvas torrenciais na semana passada.

A província vizinha de Liaoning registrou duas mortes depois dos primeiros dias de chuvas intensas no final de julho.

A tempestade Doksuri, que afetou a China continental como furacão há duas semanas, provocou as mais fortes chuvas desde que os registros começaram a ser feitos há 140 anos.

Milhões de pessoas foram afetadas por fenômenos meteorológicos extremos e por ondas de calor prolongadas em todo o mundo nas últimas semanas. Cientistas garantem que a frequência e a intensidade destes fenômenos aumentam com a mudança climática.