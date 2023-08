Inter Miami goleia Charlotte (4-0) com gol de Messi e vai às semifinais da Leagues Cup

Com um gol do craque Lionel Messi, o Inter de Miami derrotou o Charlotte por 4 a 0 nesta sexta-feira (11) e se classificou para as semifinais da Leagues Cup, torneio conjunto entre a MLS e a liga mexicana.

Messi, que já marcou em seus cinco jogos pelo Inter, fechou a goleada aos 86 minutos, tornando-se assim o artilheiro do torneio com oito gols. Os outros foram marcados pelo venezuelano Josef Martínez, de pênalti aos 12 minutos, pelo finlandês Robert Taylor aos 32 e o francês Adilson Malanda marcou contra aos 78.

O Inter enfrentará o americano Philadelphia Union ou o mexicano Querétaro na terça-feira pelas semifinais da Leagues Cup, que garante três vagas na Copa dos Campeões da Concacaf, via de acesso ao Mundial de Clubes da Fifa.

