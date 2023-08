'Intenso como o inferno', sobreviventes de incêndio no Havaí narram tragédia

Ekolu Brayden Hoapili e sua namorada escaparam dos incêndios no Havaí, mas não conseguiram apagar da memória as cenas de destruição refletidas no retrovisor de seu carro, nem mesmo a tristeza de ver sua cidade em chamas.

"Era tudo vermelho, apenas poeira e vento, tão intenso como o inferno", disse à AFP Hoapili, que fugiu de Lahaina, a pequena e incendiada comunidade turística na ilha de Maui.

Sentado no porta-malas do carro onde dormem desde que conseguiram fugir das chamas, que já deixaram mais de 50 mortos, o jovem narrou a fuga dramática da comunidade costeira, quando já estava rodeada por espessas paredes de fumaça.

"Olhei para o posto de gasolina próximo ao nosso lote e estava pegando fogo. Só vi fumaça, cinzas caindo do céu, tudo queimando. E eu disse 'temos que ir'. Achei que ia morrer", disse ele, se dividindo entre a alegria de ter sobrevivido graças à fuga rápida e o arrependimento de não ter ficado para ajudar as pessoas.

"Sentia-me impotente e indefeso (...) Fazendo uma retrospectiva, deixei tanto para trás, tanta gente. Mas não podia correr mais riscos, porque se o fizesse, não estaria aqui", lamentou.

Ao seu lado, sua namorada, Sharmaiynne Buduan, relembra as horas angustiantes que viveu sem ter notícias de seus familiares, até que os encontrou na quinta-feira (10) em um abrigo.