Governo Lula lança Novo PAC com investimentos de R$ 1,7 trilhão

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (11), o relançamento do Novo PAC, um importante programa de obras que prevê investimentos públicos e privados de R$ 1,7 trilhão.

"Tenho certeza de que com o novo PAC, o país voltará a crescer e entrará no rumo certo", disse Lula, ao apresentar o programa no Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro.

O presidente destacou que o programa - que já teve duas versões anteriores em 2007 e 2010, lançadas durante seu primeiro e segundo mandatos (2003-2010) -, terá "participação decisiva do setor privado" e utilizará "toda a capacidade do Estado a serviço dos sonhos" dos brasileiros.

"Hoje começa o meu governo. Até agora o que fizemos foi reparar o que havia desandado", garantiu.

Os resultados dos programas anteriores foram mistos, já que grande parte das obras planejadas tiveram que ser interrompidas por falta de financiamento. Uma das prioridades do Novo PAC é retomar as que já tiveram início.

O governo planeja investir R$ 1,3 trilhão até o final de seu mandato em 2026 e US$ 83 bilhões (cerca de R$ 402 bilhões na cotação atual) adicionais posteriormente.