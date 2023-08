França investiga incêndio em casa de repouso como homicídio culposo

A Justiça francesa começou nesta sexta-feira (11) a investigar como homicídio culposo um incêndio em uma casa de repouso que matou dez pessoas com deficiência e um cuidador na quarta-feira.

O Ministério Público de Paris investigará os fatos como "homicídio e lesões culposas qualificadas pela violação da obrigação de cuidado, proteção e vigilância estabelecida pela lei", indicou em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MP, que conta com um departamento de acidentes coletivos, retoma assim o caso da Promotoria de Colmar (nordeste), que já havia iniciado um investigação após o incêndio em Wintzenheim (nordeste).

Situado em uma fazendo reformada há alguns anos, o abrigo não tinha licença para funcionar e não era regulamentado, disse o vice-prefeito de Wintzenheim, Daniel Leroy.

A investigação, agora centralizada em Paris, deve "determinar as causas precisas do incêndio e as possíveis responsabilidades penais", informa o comunicado conjunto das promotorias de Paris e Colmar.

O incêndio foi declarado na primeira hora da manhã de quarta, em um imóvel de dois andares que abrigava cerca de 28 pessoas.