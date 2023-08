Exército russo diz ter atacado base de 'mercenários estrangeiros' em Zaporizhzhia

O Exército da Rússia anunciou nesta sexta-feira (11) que atacou uma base de "mercenários estrangeiros" em Zaporizhzhia, um dia depois de Kiev afirmar que um hotel foi destruído por forças russas na cidade do sul da Ucrânia.

"Na área da cidade de Zaporizhzhia, atacamos um local de mobilização temporária de mercenários estrangeiros", disse o porta-voz do Ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov.

As autoridades ucranianas acusaram Moscou de bombardear um hotel naquela cidade, perto da frente sul.

O Ministério da Defesa da Rússia também afirmou, ainda, que "melhorou" sua posição no nordeste da Ucrânia, onde o Exército russo lançou uma contraofensiva em direção à cidade de Kupiansk.

"As unidades de assalto do grupo de combate do oeste (...) continuaram suas operações ofensivas ao longo da frente e melhoraram sua situação tática", disse o ministério, em seu informe diário.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, o Exército russo lançou hoje quatro mísseis hipersônicos Kinzhal contra a região de Ivano-Frankivsk, no oeste do país, e apenas um deles pôde ser interceptado.