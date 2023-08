Economia da China é uma bomba-relógio, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 10, que a economia chinesa é uma "bomba-relógio" com problemas como alto desemprego e uma força de trabalho envelhecendo. O presidente ainda se referiu aos líderes chineses como "pessoas más". "Quando pessoas más têm problemas, elas fazem coisas ruins", afirmou. Biden afirmou que almeja uma relação racional com a segunda maior economia do planeta. "Eu não quero prejudicar a China, mas estou monitorando", ressaltou.