Comunicado do Business Wire :Molecule.one

A CAS, uma divisão da American Chemical Society especializada em soluções de informações científicas, e a Molecule.one, líder em biotecnologia em soluções baseadas em IA para a química farmacêutica, estabeleceram uma colaboração estratégica orientada para o desenvolvimento conjunto de tecnologias de design de síntese assistida por computador para acelerar avanços científicos na descoberta de medicamentos em estágio inicial e ajudar os químicos na descoberta de novas moléculas pequenas. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230811163292/pt/ Aproveitando suas tecnologias e conhecimentos existentes, incluindo os modelos proprietários de aprendizado profundo generativo e a plataforma de planejamento de síntese com interface de usuário voltada para químicos da Molecule.one e a coleção de conteúdo de reações químicas de classe mundial e o profundo conhecimento do setor da CAS, as duas empresas trabalharão juntas para aprimorar e desenvolver soluções para o planejamento eficiente e inovador de síntese de produtos químicos. Além de suas capacidades complementares, a colaboração das empresas será alimentada por seu objetivo compartilhado de capacitar cientistas e acelerar avanços. "Estamos muito empolgados de trazer ao mercado os primeiros modelos generativos para química treinados no conteúdo da CAS, como parceiro estratégico da CAS para acessibilidade sintética e aprimoramentos de aprendizado profundo de retrossíntese", disse Piotr Byrski, cofundador e CEO da Molecule.one. "A IA generativa demonstrou proezas incríveis em vários campos quando treinada em grandes conjuntos de dados e eu acredito que existe uma necessidade clara de se trazer isso para a descoberta de novos fármacos. Estou muito orgulhoso das equipes da CAS e da Molecule.one, que trabalharam arduamente nos último ano para identificar como reunir a tecnologia e experiência exclusivas da Molecule.one em IA e o conjunto de dados químicos abrangentes da CAS. Estou muito empolgado que, nos próximos meses e anos, vamos testemunhar os resultados desta colaboração e o impacto significativo que ela terá na indústria farmacêutica." A primeira oferta conjunta, o M1 RetroScore desenvolvido pela CAS, fará parte do conjunto de produtos Molecule.one e substituirá sua atual ferramenta sintética de pontuação de acessibilidade, o RetroSAS. Tirando proveito dos recentes avanços no desenvolvimento de modelos generativos pela equipe da Molecule.one, a solução utiliza modelos de aprendizado de máquina treinados no conteúdo de reações químicas de ponta da CAS para prever a probabilidade de síntese de novas moléculas. O M1 RetroScore desenvolvido pela CAS fornece a todos os usuários pontuações sintéticas de acessibilidade, juntamente com os principais caminhos de síntese potenciais correspondentes para determinados alvos. Para usuários do CAS SciFindern, a ferramenta se conectará a reações de referência na plataforma CAS SciFindern. O M1 RetroScore desenvolvido pela CAS é a primeira ferramenta sintética de pontuação de acessibilidade treinada em conteúdo CAS comercialmente disponível. A Molecule.one e a CAS também estão colaborando para aprimorar a capacidade de retrossíntese de alto nível já disponível no CAS SciFindern. Como parte de sua dedicação contínua na melhoria de suas soluções, a CAS incorporará os modelos de aprendizado profundo da Molecule.one para melhorar suas previsões de síntese e ajudar os cientistas a explorar possíveis rotas sintéticas para moléculas pequenas, acelerando assim os avanços científicos.

"As reações químicas e a capacidade de retrossíntese do CAS são incomparáveis", disse Tim Wahlberg, diretor de produto na CAS. "Ao colaborar com a Molecule.one, vamos trazer uma combinação exclusiva de capacidades ao mercado para solucionar desafios em planejamento de síntese - tanto a triagem em estágio inicial para sintetização quanto o design de síntese em laboratório e em escala. Estas soluções continuarão a reduzir o tempo gasto no processo de descoberta para os cientistas, capacitando-os com eficiência por toda a sua jornada de inovação" O M1 RetroScore desenvolvido pela CAS será lançado oficialmente em 14 de agosto e será apresentado no estande 364 da Molecule.one na ACS Fall 2023 (ACS Outono de 2023) que acontecerá de 14 a 16 de agosto em São Francisco. Descubra mais em www.molecule.one/retroscore. Sobre a CAS

A CAS é líder em soluções de informações científicas e realiza parcerias com inovadores do mundo inteiro para acelerar descobertas científicas. O CAS emprega mais de 1.400 especialistas que fazem a curadoria, conectam e analisam o conhecimento científico para revelar conexões invisíveis. Há mais de 100 anos, cientistas, profissionais de patentes e líderes empresariais confiam nas soluções e na experiência da CAS para fornecer a visão retrospectiva, os insights e as previsões de que precisam para que possam, tendo como base os aprendizados do passado, descobrir um futuro melhor. A CAS é uma divisão da American Chemical Society. Conecte-se conosco em cas.org. Sobre a Molecule.one A Molecule.one (M1) é uma empresa de biotecnologia em estágio inicial que desenvolve soluções inovadoras de planejamento de síntese química habilitada por IA para apoiar pipelines de descobertas de medicamento em estágios iniciais. A equipe interdisciplinar de especialistas em aprendizado de máquina, engenheiros de software e químicos da M1 desenvolve de forma colaborativa soluções para análise de acessibilidade sintética, previsão de reações químicas e recomendações de condições de reação, aproveitando os avanços em IA e dados proprietários do próprio laboratório de alto rendimento da Molecule.one. Seus produtos são idealizados para químicos, por químicos.A Molecule.one trouxe a primeira solução de planejamento de retrossíntese de aprendizado profundo disponível comercialmente para o mercado em 2019 e arrecadou mais de $ 5 milhões até o momento.

Saiba mais em www.molecule.one. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.