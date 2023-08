Colômbia, um paraíso para a polêmica 'barriga de aluguel'

A colombiana Laura Zúñiga deu à luz duas crianças que hoje crescem no exterior com outros pais, que pagaram para "alugar" seu útero - uma prática cada vez mais frequente na Colômbia e que os congressistas tentam regulamentar.

"Olá, gostaria de alugar minha barriga, recebo metade do pagamento quando o teste (de gravidez) der positivo, a outra metade quando nascer", dizem os anúncios em grupos do Facebook, como o publicado em 2019 por Zúñiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sou doadora de órgãos, doadora de sangue. E, bem, eu disse: 'Não quero ter mais filhos para mim, mas seria bom colaborar com outra pessoa para fazer o processo'", explicou esta auxiliar de enfermagem à AFP.

Um americano solteiro viu o anúncio, pagou U$ 15.000 (R$ 72,7 mil) e, nove meses depois, tornou-se pai por meio de uma chamada gravidez de aluguel. Zúñiga, de 40 anos, repetiu a experiência em 2022 para um cliente suíço e recebeu o mesmo valor, em um país onde o salário mínimo gira em torno de US$ 250 (R$ 1.212,80).

Longe das proibições na Europa e das altas taxas em alguns estados americanos onde o procedimento é legal, a Colômbia é um paraíso para a barriga de aluguel, devido aos baixos custos e a uma lacuna na legislação.

O procedimento está regulamentado em dois estados do México, assim como em Cuba, Uruguai e Brasil. No entanto, nenhuma lei regula o procedimento na Colômbia, que atrai solteiros, casais com problemas de fertilidade, homossexuais e quem, por motivos estéticos ou de trabalho, não quer se submeter aos rigores de uma gravidez.