China diz que prendeu espião dos EUA que atuava para a CIA

A China prendeu um funcionário chinês de um grupo industrial militar sob a acusação de que o funcionário estava espionando o governo chinês para a CIA, segundo declarações de autoridades de segurança do país asiático nesta sexta-feira, 11, acrescentando à lista de acusações públicas de espionagem entre Pequim e Washington.

O Ministério da Segurança do Estado chinês, a agência de espionagem civil do país, afirmou em comunicado que um trabalhador industrial militar de sobrenome Zeng, de 52 anos, estava fornecendo informações à CIA em troca de dinheiro e a promessa de que o informante poderia morar nos Estados Unidos. O informante também supostamente recebeu treinamento para realizar as tarefas desejadas pela CIA.

O suspeito de 52 anos havia sido enviado para a Itália para estudar por seu empregador. No país europeu ele conheceu "um funcionário da embaixada dos EUA", que mais tarde se revelou um agente da CIA quando a relação entre os dois ficou mais próxima, segundo o ministério.

Um comunicado divulgado na página da rede social WeChat do ministério afirmou que os Estados Unidos aproveitaram a oportunidade para "doutrinar" Zeng com "valores ocidentais". "Depois de terminar o seu período de estudos no exterior, Zeng voltou para a China e continuou a ter várias reuniões secretas com os agentes da CIA, fornecendo uma grande quantidade de informações importantes", completou o ministério.

O Ministério de Segurança do Estado da China supervisiona as atividades de inteligência de Pequim. No mês passado, a China revisou a sua lei de contraespionagem, expandindo ainda mais o conceito do que o país considera como espionagem.

