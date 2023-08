Cedeao aprova intervenção militar no Níger, diz presidente marfinense

Os países da África Ocidental aprovaram uma intervenção militar no Níger "o mais rápido possível" para expulsar do poder os autores do golpe de Estado do mês passado, afirmou o presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, na quinta-feira (10).

"Os chefes de Estado-Maior terão outras reuniões para finalizar os detalhes, mas eles têm o acordo da Conferência de Chefes de Estado para que a operação comece o mais rápido possível", disse Ouattara ao retornar a Abidjã, capital financeira da Costa do Marfim, após participar de uma cúpula de emergência da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Cedeao).

Mais cedo, a Cedeao havia ordenado a mobilização de sua "força de reserva" para "restaurar a ordem constitucional no Níger", conforme informou o presidente do bloco, Omar Touray, depois da cúpula regional em Abuja, capital da Nigéria.

Após o anúncio da mobilização da força de reserva da entidade, o Ministério das Relações Exteriores da França anunciou por meio de nota, na noite desta quinta, que o país dá "seu pleno apoio ao conjunto das conclusões" adotadas durante a cúpula da Cedeao sobre o Níger.

Além disso, Paris "reitera sua firme condenação à tentativa de golpe em curso no Níger, assim como o sequestro do presidente Bazoum e sua família", acrescentou.

Os Estados Unidos, que contam com soldados no Níger como parte de uma operação antijihadista, também expressou seu apoio "à liderança e trabalho da Cedeao" para restabelecer a ordem constitucional, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken.