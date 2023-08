Atacante do Monaco Ben Yedder é acusado de estupro

O atacante estreou no futebol profissional pelo Toulouse, antes de se transferir para o Sevilla em 2016, onde demonstrou todo o seu potencial. Voltou para a França em 2019 para jogar pelo Monaco. Pela seleção de seu país, disputou 19 partidas e marcou três gols.

De acordo com uma fonte próxima ao dossiê, as supostas vítimas são duas jovens francesas.

O irmão mais novo do jogador, também investigado, foi indiciado pelas mesmas acusações. A polícia judiciária de Nice está encarregada do caso.

Ben Yedder, de 32 anos, foi colocado sob controle judicial e teve que pagar "uma fiança de 900.000 euros" (em torno de R$ 4,8 milhões na cotação atual), disse à AFP o Ministério Público de Nice, confirmando informações do jornal Nice Matin.

O atacante francês do Monaco Wissam Ben Yedder foi acusado de "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual" por eventos ocorridos no início de julho na Costa Azul francesa, informou a Promotoria de Nice nesta sexta-feira (11).

Em abril, o francês foi condenado em Sevilha (sul da Espanha) a seis meses de prisão suspensa e a pagar uma multa de 133.798 euros (R$ 714.896) por fraude fiscal.

De acordo com um jornalista da AFP, o jogador participou normalmente do treino do Monaco nesta sexta-feira.