Ao menos 26 soldados sírios morrem em ataque do EI, diz ONG

Pelo menos 26 soldados do governo sírio morreram em um ataque contra um ônibus militar no leste do país atribuído ao grupo Estado Islâmico (EI), informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta sexta-feira (11).

"Os combatentes do EI atacaram um ônibus do Exército no deserto", na província de Deir Ezor, causando a morte de "23 soldados e ferindo 11", disse o diretor do OSDH, Abdel Rahman.

O OSDH acrescentou que "dezenas" de soldados estão desaparecidos.

O EI intensificou seus ataques nos últimos meses na Síria, especialmente nessas zonas desérticas do leste e do norte do país, nas quais recuou após seu declínio.

O grupo perdeu seu último reduto na Síria em 2019, mas mantém outros no vasto deserto do país, onde lança emboscadas e ataques relâmpago.

Nas últimas semanas, o grupo jihadista tem aumentado suas operações no norte e o nordeste da Síria. Este foi o terceiro ataque de grande envergadura desde o início de agosto.