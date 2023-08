'Abdelinho', a história surreal de um marroquino que sonha com o Brasil

"Abdelinho" é um jovem marroquino preso entre uma mãe tirana e um trabalho burocrático. Ele sonha com um Brasil sensual e imaginário, vislumbrado através da única janela para o gigante sul-americano: suas telenovelas.

Dirigido por Hicham Ayouch, o filme atingiu certo sucesso em Marrocos, onde estreou em 2021, e será lançado na próxima semana na França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tudo no filme tem um ar surreal e delirante, a começar pela relação direta que Abdelinho (Aderrahim Tamimi), estabelece com a bela Maria (Inês Monteiro), uma heroína de uma novela que Abdelinho acompanha fielmente em seu refúgio no ático de sua casa, longe do olhar de desaprovação de sua mãe.

"Já estive duas ou três vezes no Brasil. Não é um país que represente algo muito forte no meu imaginário. O que mais me interessa é o que ele representa no inconsciente coletivo do povo", explicou o diretor marroquino de 47 anos, Hicham Ayouch, em entrevista via Zoom à AFP.

"Quando se nasce no Marrocos, em termos de liberdade corporal e liberdade sexual, este é um país muito esquizofrênico, às vezes temos a impressão de estar em Ibiza e no minuto seguinte em Cabul", explica o cineasta.

"O Brasil é uma espécie de fuga metafórica" dessa realidade, explica.