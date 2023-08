Único navio de carga da América Central inicia suas operações

Um navio com capacidade para transportar dezenas de caminhões com mercadorias vai ligar, a partir desta quinta-feira (10), El Salvador a Costa Rica, o que reduzirá os tempos de viagem e dinamizará o comércio em toda a América Central.

O "Blue Wave Harmony", de bandeira panamenha, deve partir às 9h00 locais (12h em Brasília) em sua viagem inaugural do porto salvadorenho La Unión, no Golfo de Fonseca, e atracar umas 16 horas depois em Caldera, no Pacífico costarriquenho. Um dia depois, retornará ao La Unión.

O trajeto por terra entre as capitais de ambos os países é de 918 quilômetros, leva quatro dias e implica circular por Honduras e Nicarágua. As rodovias precárias e a burocracia nas alfândegas dificultam ainda mais as viagens.

"A tarifa que será cobrada pelo navio é bastante acessível e os prazos de entrega (das mercadorias) são mais curtos e isso é uma grande vantagem", informou a presidente da Associação de Exportadores de El Salvador, Silvia Cuellar.

Com duas viagens semanais em cada sentido, o navio oferece o único serviço marítimo internacional de carga entre países de América Central, onde até agora só operavam navios de turismo.