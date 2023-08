Ucrânia evacua civis diante de avanço russo no nordeste do país

Dezenas de cidades da região ucraniana de Kharkiv (nordeste) ordenaram, nesta quinta-feira (10), a evacuação de civis diante do avanço das tropas russas em uma região que já mudou de mãos duas vezes desde o início da guerra.

O exército russo havia ocupado a cidade de Kupiansk e seus arredores pouco depois de invadir o país, em fevereiro de 2022, mas foi expulso em uma contraofensiva-relâmpago das tropas ucranianas em setembro. Nas últimas semanas, voltou ao ataque e reivindica avanços territoriais periódicos.

O exército ucraniano assegurou, nesta quinta, que "a situação continua sendo difícil, mas se mantém sob controle" na região.

"Os russos tentam se impor e penetrar em nossas defesas", acrescentou pelo Telegram o porta-voz das tropas ucranianas no setor oriental da linha de frente, Serguii Cherevaty.

O ministério russo da Defesa havia informado anteriormente que suas tropas "melhoraram suas posições" no front perto de Kupiansk.

As autoridades locais ordenaram a evacuação de 37 aldeias do distrito de Kupiansk, um importante nó de comunicações. A maioria fica perto da linha de frente, na margem esquerda do rio Oskil.