Tensão e detenções em Londres após convocação no TikTok

Uma convocação feita no TikTok para roubar uma loja em Londres causou distúrbios e levou à detenção de nove pessoas, além de pedidos, nesta quinta-feira (10), de punições rigorosas por parte do Ministério do Interior britânico.

Centenas de pessoas se reuniram em frente a JD Sports, da Oxford Street, a rua comercial mais movimentada da Europa, após publicações no Snapchat e no TikTok que incitavam à participação no roubo na tarde de quarta-feira (9).

Vários estabelecimentos fecharam suas portas com clientes em seu interior.

Houve confrontos com policiais, e dezenas de ordens de prisão foram emitidas, anunciaram autoridades na noite de quarta-feira.

"Não podemos aceitar que o tipo de anarquia que vemos em algumas cidades americanas se instale nas ruas do Reino Unido", afirmou nesta quinta a ministra britânica do Interior, Suella Braverman, na rede X.

A ministra também compartilhou um vídeo que mostra policiais utilizando seus cassetetes. "Os responsáveis devem ser encontrados e presos", afirmou.