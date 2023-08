Província ultraconservadora da Indonésia impõe separação por sexo em espaços públicos

Autoridades de uma província ultraconservadora da Indonésia ordenaram a homens e mulheres sem parentesco ou vínculo matrimonial que se mantenham separados em veículos e espaços públicos.

A província de Achém, no extremo norte da ilha da Sumatra, é a única do país com a maior população muçulmana do mundo a impôr a lei islâmica, Sharia. O governo local determinou que homens e mulheres sem parentesco "não se reúnam em espaços públicos, lugares isolados ou veículos", afirmou em circular divulgada na semana passada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O anúncio faz parte de um esforço "para educar uma geração sobre os valores islâmicos em sua vida cotidiana", visando ao centenário da independência da Indonésia, ex-colônia holandesa, em 2045, disse à AFP o porta-voz do governo de Achém, Muhammad MTA, nesta quinta-feira (10).

"As futuras gerações de Achém não só serão capazes de competir mundialmente. Também poderão preservar o islã como elemento fundamental dos costumes, da cultura e da vida cotidiana do povo" desta região, pontuou.

Muhammad acrescentou que a ordem foi uma decisão "cautelar", tomada após consulta a clérigos islâmicos, embora ainda não se conheça as consequências do seu descumprimento.

A lei provincial penaliza crimes como jogos de azar, consumo de álcool e relações extraconjugais com chibatadas em sessões públicas.