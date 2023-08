FOTOS, VIDEO

QUITO:

Assassinato de candidato à presidência no Equador foi como 'filme de terror'

O Equador viveu um "filme de terror" na noite de quarta-feira (9), quando uma rajada de tiros matou o candidato à presidencia Fernando Villavicencio. Sua morte reacendeu as críticas à criminalidade no país.

QUITO:

Fernando Villavicencio, o candidato obstinado na luta contra a corrupção no Equador

Ferrenho na luta contra a corrupção, o candidato presidencial Fernando Villavicencio apresentou denúncias de irregularidades em contratos estatais até dias antes de ser assassinado a tiros na capital do Equador, após participar de um comício político.

=== EUA HAVAÍ INCÊNDIOS ===

KAHULUI:

Incêndios deixam 36 mortos e transformam cidade do Havaí em cinzas

Ao menos 36 pessoas morreram depois que incêndios florestais de rápida propagação reduziram uma cidade histórica do Havaí a cinzas e obrigaram milhares de moradores a fugir das chamas pelo mar, anunciaram as autoridades do arquipélago americano.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia afirma que derrubou drones ucranianos perto da Crimeia e de Moscou

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quinta-feira (10) que derrubou 11 drones ucranianos perto da península da Crimeia e dois aparelhos que seguiam em direção a Moscou, nas ações mais recentes de Kiev contra os territórios controlados pelo Kremlin.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA restringe investimentos de suas empresas em IA na China

O governo dos Estados Unidos determinou que suas empresas não poderão investir livremente no exterior em tecnologias avançadas, como Inteligência Artificial (IA) e computação quântica, se envolverem "países problemáticos", e citou a China, anunciou o Departamento do Tesouro na quarta-feira (9).

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Razões da espiral de violência no estado indiano de Manipur

Ao menos 120 pessoas morreram desde maio em confrontos violentos no estado de Manipur, no nordeste da Índia, abalado pela rivalidade entre os meitei, uma comunidade de maioria hindu, e a minoria cristã kuki.

-- ÁFRICA

ABUJA:

Regime militar do Níger forma governo antes de reunião de cúpula da África Ocidental

O regime militar que surgiu do golpe de Estado no Níger anunciou nesta quinta-feira (10) que formou um governo, poucas horas antes do início de uma reunião de cúpula de emergência dos países da África Ocidental que buscam o retorno ao poder do presidente derrubado Mohamed Bazoum.

=== ECONOMIA ===

SAN SALVADOR:

Único navio de carga da América Central inicia suas operações

Um navio com capacidade para transportar dezenas de caminhões com mercadorias vai ligar, a partir desta quinta-feira (10), El Salvador a Costa Rica, o que reduzirá os tempos de viagem e dinamizará o comércio em toda a América Central.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MOSCOU:

Rússia busca ressurgir seu programa espacial com nova missão à Lua

Rússia lançará nesta sexta-feira (11) a sua primeira missão à Lua em quase 50 anos com o objetivo de dar um novo impulso ao seu programa espacial que acumulou dificuldades nos últimos anos e está isolado pelo conflito na Ucrânia.

PARIS:

A estratégica corrida espacial para a Lua

As grandes potências têm interesses econômicos, científicos e/ou estratégicos na corrida espacial para a Lua, uma etapa crucial rumo a Marte.

ACAMPAMENTO BASE DO K2:

Alpinista paquistanês limpa encostas do K2 em homenagem ao pai

Do acampamento-base do K2, Sajid Ali Sadpara contempla a segunda maior montanha do mundo, onde seu pai está sepultado. Mas também observa o lixo acumulado que se propõe a limpar.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das quartas de final da Copa do Mundo feminina

- Acompanhamento das oitavas de final da Libertadores da América

