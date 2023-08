Ministério das Relações Exteriores da China alerta EUA sobre acordo comercial com Taiwan

O Ministério das Relações Exteriores da China criticou a Iniciativa EUA-Taiwan sobre o comércio do século XXI, sancionada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na última segunda-feira, dia 7. De acordo com o porta-voz do ministério chinês, o acordo comercial viola o compromisso dos EUA de manter apenas relações não oficiais com Taiwan e fomenta o movimento separatista taiwanês. "As ações dos EUA enviaram um sinal errado às forças separatistas de independência de Taiwan" afirmou o porta-voz. Em nota, a autoridade chinesa pede que os EUA retirem o acordo e não avancem nas negociações com Taiwan.