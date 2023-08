Magnicídios recentes e ataques contra candidatos em campanha

Um dos candidatos da corrida presidencial no Equador, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros na quarta-feira (9) durante um comício em Quito, a poucos dias da eleição, em 20 de agosto.

O candidato centrista, que tinha no combate à corrupção uma de suas principais agendas, ficou em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto e chegou a denunciar ameaças contra ele e sua equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atingido nos últimos anos pela violência ligada ao narcotráfico, o Equador declarou, nesta quinta-feira (10), estado de emergência para garantir o andamento das eleições.

Confira abaixo casos recentes de líderes políticos assassinados, ou de candidatos alvos de ataques no mundo:

Em 8 de julho de 2022, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe é baleado no meio de um comício eleitoral em Nara, no oeste do país. Ele morre algumas horas depois, atingido por dois tiros no pescoço.