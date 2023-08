Irã anuncia acordo com EUA para troca de prisioneiros

"De acordo com este acordo, cinco prisioneiros iranianos nos Estados Unidos e cinco prisioneiros americanos no Irã serão trocados", anunciou a agência Irna, citando uma fonte informada.

Os avanços em direção à libertação desses detidos ocorrem após negociações discretas e intensas entre Washington e Teerã. O Irã havia confirmado em junho estar conduzindo negociações indiretas com os Estados Unidos por meio do Sultanato de Omã, tradicional mediador entre os dois países.

De acordo com uma fonte próxima às negociações, o foco estava no descongelamento de US$ 6 bilhões (R$ 29 bilhões na cotação atual) de fundos iranianos retidos na Coreia do Sul para uma conta especial no Catar. O país havia bloqueado esses fundos, provenientes da venda de hidrocarbonetos pelo Irã, devido a sanções americanas.

O Irã poderia utilizar os fundos transferidos para o Catar para compras humanitárias, como alimentos e medicamentos.